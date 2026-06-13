Mercato – La Premier su Rowe, il Bologna si cautela

Secondo il Resto del Carlino, però, ancora nessuno avrebbe rotto gli indugi, anche se Aston Villa e Chelsea stanno monitorando la situazione mentre Rowe è in vacanza in Jamaica, dove è salito anche sullo stesso aereo dell'ex rossoblù Joshua Zirkzee. Il Bologna, comunque, si cautela, anche perché ci sono gli interessamenti di Como e Fiorentina per Cambiaghi e quello del Besiktas per Orsolini. Piacciono Liberali del Catanzaro e Volpato del Sassuolo, mentre esce dai radar Zeballos del Boca che sta per rinnovare, ma non Aranda che è ancora una pista per i felsinei. In Eredivisie, invece, è emerso il nome di Ichem Ferrah, ventenne del Cambuur.