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Mercato – La Premier su Rowe, il Bologna si cautela

Mercato – La Premier su Rowe, il Bologna si cautela - immagine 1
La situazione relativa agli attaccanti esterni
Redazione TuttoBolognaWeb

Uno dei grandi temi dell'estate sarà sicuramente legato alla permanenza o meno di Jonathan Rowe, uno dei top player del Bologna. Sull'esterno inglese ci sono gli interessamenti della Premier League.

Secondo il Resto del Carlino, però, ancora nessuno avrebbe rotto gli indugi, anche se Aston Villa e Chelsea stanno monitorando la situazione mentre Rowe è in vacanza in Jamaica, dove è salito anche sullo stesso aereo dell'ex rossoblù Joshua Zirkzee. Il Bologna, comunque, si cautela, anche perché ci sono gli interessamenti di Como e Fiorentina per Cambiaghi e quello del Besiktas per Orsolini. Piacciono Liberali del Catanzaro e Volpato del Sassuolo, mentre esce dai radar Zeballos del Boca che sta per rinnovare, ma non Aranda che è ancora una pista per i felsinei. In Eredivisie, invece, è emerso il nome di Ichem Ferrah, ventenne del Cambuur.

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