Mercato – La Fiorentina punta forte su Orsolini?

I viola continuano la trattativa per l'esterno rossoblù. Sullo sfondo anche il Torino

Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb infatti, l'esterno rossoblù piace al neo tecnico della viola Vincenzo Italiano, alla ricerca di un ala per completare il reparto avanzato. Sul classe '97 c'è anche da registrare l'interesse del Torino, ma al momento i toscani appaiono nettamente in vantaggio, avendo già avviato la trattativa per strapparlo al Bologna.