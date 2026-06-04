Mercato – La Fiorentina piomba su Joao Mario: può essere il sostituto di Dodo

Il 30 giugno scadranno i prestiti di Emil Holm alla Juventus e di Joao Mario al Bologna : entrambi torneranno alla base. Toccherà a Domenico Tedesco valutare lo svedese, mentre sembrano esserci poche possibilità per confermare il portoghese di proprietà della Juve.

Joao Mario vorrebbe giocarsi le sue carte in bianconero ma Luciano Spalletti vuole un altro tipo di terzino destro, così su di lui si sarebbe mossa la Fiorentina, come riporta Tuttosport, dove Paratici potrebbe ritrovarsi a dover sostituire Dodo. Il laterale brasiliano, infatti, può rappresentare una plusvalenza per la viola e Joao Mario è entrato in orbita Fiorentina per una formula che potrebbe essere in prestito oneroso con obbligo di riscatto a determinate condizioni. Si parla di cifre attorno ai 10 milioni di euro.