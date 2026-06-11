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Mercato – Juve su Lucumi. C’è la clausola

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I bianconeri si inseriscono nella corsa a Lucumi
Redazione TuttoBolognaWeb

Un po' come l'estate 2024 con Riccardo Calafiori? Vedremo. La Juventus piomba su Jhon Lucumi: secondo Sky Sport sarebbero stati fatti i primi sondaggi dal club bianconero.

A Torino potrebbe esserci una mezza rifondazione e qualcuno rischia di partire per arginare la contrazione dei ricavi, uno degli indiziati sembra essere Gleison Bremer ed è per questo che i bianconeri avrebbero sondato il terreno per il difensore colombiano del Bologna. Esattamente come l'anno scorso, fino a metà luglio, secondo la pay tv satellitare, sarebbe presente sul cartellino di Lucumi una clausola rescissoria da 28 milioni di euro.

 

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