Mercato – Incontro con lo Spezia per Donsah e Skov Olsen

Cedere per acquistare. Il format che ha in mente la società in vista di questa sessione di mercato è chiaro: finanziare i nuovi innesti con i soldi incassati dalle cessioni. E gli esuberi che il Bologna deve riuscire a piazzare in queste settimane non sono pochi, soprattutto se l’intenzione è quella di puntellare la rosa con acquisti mirati nei ruoli più carenti.

Godfred Donsah è uno di quelli che si trovano ai margini del progetto Mihajlovic. Il centrocampista è rientrato sotto le Due Torri dopo il prestito al Club Brugge ed è in cerca di una nuova sistemazione. A lui pensa lo Spezia, squadra fresca di promozione in Serie A che è a caccia di rinforzi per il proprio centrocampo: Il Secolo XIX spiega come nella giornata di ieri le due dirigenze si siano incontrate per discutere proprio di Donsah. Oggetto della chiacchierata anche Andreas Skov Olsen, talento inesploso nell’ultima stagione che necessita più spazio e maggiore costanza per mostrare le sue qualità. A La Spezia sicuramente troverebbe più spazio, resta però da capire se il Bologna sia realmente disposto a farlo partire in prestito.