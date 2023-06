Mercato – Il Genoa tenta l’anticipo per Aaron Martin

Il terzino spagnolo si libererà a parametro zero dal Mainz

Sfida aperta per ingaggiare Aaron Martin . Il laterale mancino spagnolo si svincolerà dal Mainz il 30 giugno e ci sono diversi club interessati al suo profilo.

Come riporta TuttoMercatoWeb, la prima società a muoversi per il terzino sarebbe il Genoa. La neopromossa ha già presentato un'offerta di contratto molto seria, nel tentativo di anticipare la concorrenza. Il Bologna, che aveva chiesto informazioni qualche tempo fa, rimane sullo sfondo per il momento. Il Grifone sta trattando con il giocatore e spera di chiudere l'affare entro il fine settimana.