Mercato – Il Celtic vuole Hickey: offerti 4 milioni

Offerta per il terzino scozzese

Il Celtic fa sul serio per arrivare ad Aaron Hickey e secondo il SunSport il club scozzese avrebbe formulato una prima offerta.

Il Celtic ha pronta un'offerta da 3.5 milioni di sterline, poco più di 4 milioni di euro. Gli scozzesi provarono ad acquistarlo anche durante la scorsa sessione estiva di mercato, quando il laterale sinistro militava negli Hearts, ma il classe 2002 scelse di approdare al Bologna. Hickey alla sua prima stagione in Italia ha collezionato 11 presenze in Serie A e una in Coppa Italia.