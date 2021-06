Mercato – Il Bologna torna su Zaza?

Possibile interesse per l'attaccante granata

Dopo un sondaggio a gennaio e in attesa degli sviluppi sul fronte Arnautovic , il Bologna sembra aver rimesso gli occhi su Simone Zaza .

Secondo Tuttosport, infatti, il tecnico serbo ha chiesto ai suoi dirigenti un centravanti e in cima alla lista ci sarebbe proprio l'attaccante granata, reduce da una stagione tra alti e bassi, anche se durante il finale di stagione si è riscattato segnando anche gol decisivi per la salvezza del Toro. Se Zaza è la novità di mercato in questa finestra estiva rossoblù, la conferma è Lyanco: con Cairo si parlerà di entrambi i giocatori.