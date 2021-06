Stadio – Il Bologna ha in mano Van Hooijdonk

Pronto un quadriennale più opzione fino al 2026 per la punta 21enne del NAC Breda, svincolato a luglio

Con la speranza di poter annunciare anche l'acquisto di Marko Arnautovic , il Bologna sta per chiudere per Sydney Van Hooijdonk , attaccante in scadenza di contratto con il NAC Breda .

Il 30 giugno il classe 2000 si libererà a zero e potrà firmare un quadriennale, con opzione per il quinto anno, da 400 mila euro a stagione. L'olandese è figlio di Pierre Van Hooijdonk, ex bomber della nazionale Orange. Sydney è alto 190 centimetri e sa riempire bene l'area di rigore, ma sa lavorare bene anche fuori area. Inoltre, è dotato di un grande fiuto del gol. La sensazione è che la dirigenza felsinea abbia fatto un grande colpo, strappando a zero un attaccante così giovane e di queste potenzialità. Per quanto riguarda il capitolo difesa, Sinisa Mihajlovic continua a richiedere Aleksander Kolarov. Ma prima bisognerà trovare una sistemazione per Mitchell Dijks, visto che Aaron Hickey è considerato incedibile.