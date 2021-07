Mercato – Idea Milanese della Roma?

I rossoblù sarebbero in pole per il centrocampista classe 2002

Il centrocampista classe 2002, che ha esordito in prima squadra in Europa League in questa stagione, è in uscita dai giallorossi: Mourinho non lo ha infatti convocato per il ritiro e diverse squadre hanno chiesto informazioni sul giocatore. Ci aveva pensato la Sampdoria, che però ha problemi nel tesseramento del nuovo ds Faggiano, poi il Torino, con Milanese inserito come possibile contropartita nell'affare Belotti. Secondo quanto riportato da Il Tempo, però, è il Bologna ora essere in pole position per l'acquisto del giovane mediano. Per lui quest'anno in Primavera 1, 34 presenze, 8 gol e 4 assist, oltre a 3 presenze e 1 gol in Europa League con la Roma.