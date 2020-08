Mercato – Ibrahimovic vuole solo il Milan

Niente Bologna per Zlatan Ibrahimovic, Nelle ultime sessioni di mercato i rossoblù hanno sognato almeno per un po’ un possibile approdo dell’attaccante svedese sotto le Due Torri, puntualmente smentito dallo stesso Ibra che ha scelto il Milan. E anche questa volta non dovrebbero esserci dubbi: Ibrahimovic vuole solamente il Milan nel suo futuro.

Non che lui avesse molti dubbi, ma l’ultima stagione gli ha dimostrato ancora una volta come nonostante l’età lo svedese possa ancora fare la differenza. Un suo arrivo a Bologna sarebbe stato plausibile solamente per via del rapporto che intercorre tra lui e Sinisa Mihajlovic, che a quanto pare non è riuscito a convincerlo. D’altra parte le richieste di ingaggio del calciatore non sono per nulla accessibili: 7,5 milioni di euro all’anno, una cifra estremamente elevata anche per i rossoneri che sono arrivati ad offrire fino a 5 milioni. Possibile che la trattativa si concluda con un compromesso, il che significa che Ibra prenderà circa 6 milioni di euro a stagione.