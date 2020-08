Mercato – Hickey prima scelta, ma l’alternativa è pronta

Aaron Hickey resta la prima scelta per il Bologna, ma non è detto che sarà per forza lui il vice Dijks nella prossima stagione. Secondo quanto riportato da TMW, nel caso in cui l’affare per il terzino sinistro scozzese dovesse saltare i rossoblù avrebbero già individuato una possibile alternativa, e proviene proprio dalla Serie A.

Si tratta di Alessandro Tripaldelli, terzino sinistro attualmente in forza al Sassuolo. E’ un classe 1999, che nonostante il grande talento decantato da tutti ha collezionato solamente 2 presenze nel corso della scorsa stagione. Non ci sarebbe però solo il Bologna su Tripaldelli: anche Atalanta, Cagliari, Torino, Parma e all’estero Osasuna avrebbero messo gli occhi sul giovane terzino sinistro. L’offerta più alta recapitata fino ad oggi alla società neroverde è di 1,5 milioni ed è giudicata eccessivamente bassa da Carnevali e soci. Di sicuro le poche prestazioni sfornate dal ragazzo nel corso del campionato appena concluso rendono impensabile che le squadre interessate a lui possano arrivare ad offrire di più.