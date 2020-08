Mercato – Hickey, oggi la scelta

Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina spiega come la giornata di oggi sarà decisiva per la trattativa legata ad Aaron Hickey. Il terzino sinistro scozzese non ha ancora effettuato la sua scelta definitiva in vista della prossima stagione, ma la pazienza dei rossoblù è finita, e non sono più disposti ad aspettare ulteriormente i tentennamenti del classe 2002.

Sono tante le persone vicino a Hickey che lo spingono verso Bologna: accettare il Bayern Monaco significherebbe non avere accesso immediato alla prima squadra, cosa che invece vedrebbe garantita nel caso in cui decidesse di approdare sotto le Due Torri. Ore di riflessione che sembrano quindi interminabili, con il quotidiano che assicura però che oggi conosceremo la risposta decisiva di Hickey. Ulteriori passi avanti invece per quello che riguarda la trattativa per Lorenzo De Silvestri: Sabatini e soci sperano che il calciatore possa firmare entro giovedì in modo da poter partire per Pinzolo insieme alla squadra, per lui pronto un contratto fino al 2022. L’aria che si respira è positiva, la fumata bianca stavolta è davvero ad un passo.