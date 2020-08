Mercato, Hickey molto vicino al Bayern Monaco

Aaron Hickey sembra essere ormai promesso sposo del Bayern Monaco.

Il terzino scozzese, da tempo nel mirino del Bologna, sembra aver deciso di voler giocare con i tedeschi, finalisti in Champions League quest’anno. Nonostante l’allettante proposta rossoblù di potersi giocare il posto da titolare, il ragazzo preferirebbe giocare con l’Under 23 del club bavarese, che in questi giorni offrirà il cash al club scozzese per acquistare il suo cartellino. Se l’offerta dovesse rivelarsi congrua, non ci sarebbero più ostacoli tra Hickey e il Bayern. Lo riporta il Corriere di Bologna.