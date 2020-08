Mercato – Hickey, l’attesa diventa snervante

Aaron Hickey non scioglie le riserve. Il terzino scozzese classe 2002 ha sul piatto diverse offerte, ma ancora non ha deciso quale accettare o comunque non ha comunicato la sua scelta definitiva. L’accordo con l’Heart of Midlothian è stato trovato, sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 2 milioni di euro, ora la palla passa al calciatore.

La volontà del giovane terzino sinistro sarà la chiave. Al vaglio di Hickey c’è anche l’offerta del Bayern Monaco, e qui la scelta dello scozzese diventa importante anche per la sua carriera: diventare riserva di Dijks e trovare spazio ogni tanto alla corte di Mihajlovic, oppure diventare un calciatore di una squadra sicuramente più blasonata ma con la quale difficilmente avrà accesso alla prima squadra? A questa domanda Hickey non ha ancora dato una risposta, il Bologna continua ad attendere ma di certo non aspetterà a lungo prima di virare su altri obiettivi. Meno dubbi invece per De Silvestri: l’accordo con il terzino destro è stato trovato, a breve l’annuncio ufficiale.