Mercato – Gli obiettivi per l’attacco

Il Bologna ha chiuso per il difensore con l’arrivo di Soumaoro che ieri ha svolto le visite mediche e verrà ufficializzato nelle prossime ore. Ora i rossoblù si concentrano sull’attaccante.

Lammers è l’obiettivo numero uno, ma la concorrenza è alta e l’Atalanta concede solo il prestito secco. Mihajlovic e la dirigenza non gradiscono questa formula e vorrebbero inserire un riscatto. Continua a piacere Inglese, ma il Parma chiede 3 milioni per il prestito e ora che è tornato D’Aversa bisogna capire se vorrà puntare sull’attaccante. Interessa Pellegri, ma il Monaco chiede l’obbligo di riscatto. Il Brescia propone Torregrossa in prestito con diritto di riscatto a 10 milioni. Secondo i rossoblù sono troppi, come gli 1.7 milioni di ingaggio che guadagna Zaza, in uscita dal Torino.

Fonte: Carlino