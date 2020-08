Mercato – Fatta per De Silvestri, lunedì arriva Vignato

E’ ormai fatta per il passaggio di Lorenzo De Silvestri al Bologna. L’ex terzino del Torino oggi svincolato ha trovato l’accordo con i rossoblù e a breve metterà la sua firma sul contratto, che lo legherà alla società felsinea per due anni con opzione per il terzo. Al calciatore circa 800.000 euro a stagione, bonus esclusi. L’ufficialità dell’operazione è attesa in questi giorni.

Con l’arrivo di De Silvestri Mihajlovic potrà dare il via alla sperimentazione di Tomiyasu nel ruolo di centrale. Anche in caso di risultato positivo, è molto probabile che Sabatini e soci tornino sul mercato per rinforzare il reparto, che al momento conta solamente Danilo, Denswil e Bani (e Tomiyasu appunto). Senza contare anche un terzino sinistro è richiesto da Mihajlovic, soprattutto dopo la partenza di Krejci: Hickey resta la priorità per i rossoblù. Da segnalare infine l’imminente arrivo di Vignato dal Chievo: il Resto del Carlino in edicola oggi sottolinea come il calciatore su Instagram abbia già salutato e ringraziato i colori che sono stati suoi per dodici anni. Da lunedì sarà alla corte di Mihajlovic.