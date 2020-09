Mercato – Falletti alla Ternana, Paz verso Crotone. C’è un sondaggio per Donsah

Tanti movimenti in uscita per il Bologna, che cerca di fare spazio liberandosi dei calciatori fuori dal progetto.

Il primo che saluterà è sicuramente Cesar Falletti. La Ternana ha definito l’affare con il Bfc e il calciatore si trasferirà in questi giorni. Il Crotone ha fatto anche più di un sondaggio per Nehuen Paz, obiettivo importante per la difesa e che in rossoblù non ha mai trovato spazio. Potrebbe lasciare in prestito con diritto o obbligo di riscatto a determinate condizioni. Lo Spezia ha chiesto informazioni su Donsah, che rimane in bilico ma è molto probabile che alla fine non vestirà la maglia del Bologna nella prossima stagione. Infine il Parma ha chiesto Cangiano in prestito secco e l’Ascoli tratta il portiere Sarr e il difensore centrale Brignano. Lo riporta Il Resto del Carlino.