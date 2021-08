Mercato – Faghir e Pepi, il Bologna cerca talenti grezzi. Ma prima serve vendere

Il club valuta nuovi investimenti in attacco: i due giovani nel mirino, Santander e Van Hoojidonk potrebbero essere in uscita

Secondo il Resto del Carlino oggi in edicola, però, lo stesso tecnico serbo ha sottolineato come Van Hoojidonk non sia ancora pronto per la A, mentre Santander rimane fuori dai piani. Ecco dunque che il Bologna lavora per un colpo in attacco: dopo aver sondato i vari Gaich, Messias, Cornelius e Simy, e dopo che si è offerto anche Ljajic, il club rossoblù ha cambiato rotta, cercando un talento grezzo che possa assicurare una futura plusvalenza. I nomi in lista sono due, quello del giovanissimo Ricardo Pepi (in forza al Dallas Fc in Mls), e Wahid Faghir, 21enne danese di origine afghane già paragonato in patria ad Ibrahimovic. Il costo del suo cartellino si aggirerebbe intorno ai 4 milioni. Sono entrambe due promesse e, per il quotidiano, anche due potenziali colpi che il Bologna vorrebbe mettere a segno in chiusura di mercato, ma prima servono delle cessioni per liberare spazio in rosa e nel monte ingaggio.