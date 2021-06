Mercato – Anche il Pordenone su El Kaouakibi

Il terzino piace in B dopo l'ottima esperienza in C con il Sudtirol

Redazione TuttoBolognaWeb

Reduce dalla stagione positiva in Serie C con il Sudtirol, Hamza El Kaouakibi rientrerà in prestito al Bologna, ma il suo futuro dovrebbe essere lontano dai rossoblù.

Il terzino piace infatti in Serie B: secondo quanto riportato da Trivenetogoal.it, il Pordenone avrebbe superato la concorrenza di Ternana e Frosinone. La trattativa con il Bologna sarebbe a buon punto, con la fumata bianca che potrebbe già arrivare nei prossimi giorni. Di El Kaouakibi si era parlato anche di Spal nell'ambito dell'operazione Bonifazi e Seck.

Fonte-Trivenetogoal.it