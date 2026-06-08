Mercato – Ecco il saldo per l’estate: serve un attivo di…

Da un lato Giovanni Sartori , che a Gazzetta ha detto chiaramente 'spegnerò il telefono per Rowe', dall'altro l'amministratore delegato Claudio Fenucci , che ha ammesso 'qualche giocatore ci ha già chiedo di voler essere ceduto'. I tifosi del Bologna tremano che i big possano andarsene, soprattutto Santi Castro e Jonathan Rowe .

Il Cor Sport di oggi parla di quello che sarebbe il saldo di mercato in attivo chiesto dai vertici della società: si tratterebbe di una sessione estiva con un saldo positivo di circa 30-35 milioni di euro, cifra che il Bologna potrebbe raggiungere con una o due plusvalenze importanti. Ma ci si chiede chi siano i giocatori che avrebbero già esternato la loro volontà di andare, oltre a Jhon Lucumi che già l'anno scorso aveva espresso il desiderio di andare in Premier League. 'E anche ammesso (e non concesso) che altri due o tre volessero andare via, il club li accontenterebbe tutti? Troppo comodo!' attacca Claudio Beneforti.