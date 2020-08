Mercato – E’ tempo di sfoltire la rosa

E’ tempo di sfoltire la rosa per il Bologna. Sono tanti i giocatori che rientreranno dai prestiti e che sanno già per certo di non avere chance di rientrare nel progetto rossoblù, per questo Sabatini dovrà mettersi al lavoro per trovare una sistemazione a tutti questi elementi. Solo a quel punto di potrà tornare sul mercato con l’idea di acquistare nuovi rinforzi da mettere alla corte di Mihajlovic.

Il primo calciatore da piazzare è Falletti, rientrato dal prestito al Tijuana: su di lui c’è l’interesse di una squadra messicana, l’Atlas Guadalajara. Sulla lista dei partenti c’è anche Arturo Calabresi, che non è stato riscattato dall’Amiens e ha fatto quindi ritorno sotto le Due Torri. Al momento non sembra facile trovare una squadra interessata e che possa garantire continuità al difensore, una situazione diametralmente opposta a quella legata a Donsah per cui si è scatenato un vero e proprio far west sul mercato: Verona, Cagliari, Rostov e Sassuolo si sarebbero mosse con insistenza per avere informazioni sul centrocampista ghanese dopo l’ultima esperienza al Brugge. Insomma, le operazioni in uscita da concludere sono tante e la dirigenza rossoblù è attesa da un lavoro tutt’altro che semplice.