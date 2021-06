Stadio – E’ fatta per Lyanco

Trovata l'intesa con il patron Cairo: il centrale arriverà con la formula del prestito con obbligo di riscatto

Per Stadio il Bologna sarebbe praticamente ai titoli di coda per il ritorno di Lyanco in prestito con obbligo di riscatto. Ignote le cifre al momento, l'incontro di martedì a Milano tra Sabatini e il presidente del Toro è stato dunque molto produttivo. Il giocatore è molto felice di tornare sotto le Due Torri, dove ritroverà Sinisa Mihajlovic. Per ufficializzare l'operazione, manca solo l'accordo per l'ingaggio tra il brasiliano e il club rossoblù. Negli ultimi tre anni, Lyanco ha fatto bene solo i sei mesi al Bologna, tanto che Sinisa aveva chiesto ai suoi dirigenti di trattenerlo. Cambiati quattro allenatori al Torino, l'ex San Paolo non è mai riesploso. Ora ritroverà il tecnico serbo che, dopo questi due acquisti, sarà di nuovo pieno di entusiasmo.