Mercato – Donsah vicino alla cessione: lo vuole l’Arouca

Il ghanese ha un accordo con la squadra portoghese, pronta a prelevarlo a titolo definitivo

Operazione in uscita vicina per il Bologna: secondo quanto riportato da Sky Sport, il club rossoblù sarebbe vicino a chiudere per l'uscita di Godfred Donsah, di rientro dopo il doppio prestito al Brugge e al Rizespor.