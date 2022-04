Mercato dirigenti – Il Bologna cerca un sostituto di Bigon?

Pronto a scatenarsi un valzer di dirigenti nella sessione estiva di calciomercato, che dovrebbe coinvolgere anche il Bologna

Il primo club a muoversi è stata l'Atalanta, ingaggiando Lee Congerton dal Leicester, che potrebbe essere affiancato dal giovane ds Tony d'Amico, in uscita dal Verona, liberando di fatto l'attuale dirigente orobico Giovanni Sartori, che sarebbe fortemente nel mirino del Bologna, che valuta lui e Guido Angelozzi, in uscita dal Frosinone. Il Verona per sostituire invece il dirigente che tante buone plusvalenze ha portato nelle casse gialloblù, starebbe valutando il profilo di Pietro Accardi, attuale ds dell'Empoli con un certo fiuto per gli affari. Un altra scrivania in bilico è quella di Igli Tare in casa Lazio: il dirigente avrebbe parecchie offerte dall'estero e, in caso di addio, il preferito di Lotito per la sua successione, sarebbe Pasquale Foggia del Benevento.