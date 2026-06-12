Mercato – De Silvestri verso il rinnovo: dopo 6 anni il sindaco continua

La sintesi è che il sindaco e leader dello spogliatoio Lollo De Silvestri continuerà a giocare. Terminate le vacanze in Francia con la famiglia, il terzino destro rientrerà a Bologna e firmerà un nuovo accordo con la società, probabilmente annuale ma ancora da giocatore e veterano della squadra. Non ci sono ancora gli annunci ufficiali, ma la volontà comune è quella di proseguire assieme e a 38 anni De Silvestri si prepara al quarto rinnovo di fila. Lollo è arrivato alla sesta stagione in rossoblù e ormai la dirigenza lo considera una presenza umana, e non solo tecnica, fondamentale nello spogliatoio della squadra, motivo per il quale si andrà avanti a maggior ragione in una fase in cui, col cambio di allenatore, serviranno lavoro e concentrazione per imparare i nuovi dettami tattici di mister Tedesco.