Mercato – De Silvestri, c’è un ultimo ostacolo da superare

Lorenzo De Silvestri si appresta a diventare un nuovo giocatore del Bologna. L’accordo è stato raggiunto, il terzino si legherà ai rossoblù con un contratto biennale con opzione per il terzo. L’unico dettaglio che non è ancora stato definito riguarda l’ingaggio: l’intesa balla attorno ad una cifra che si aggira sui 800.000 euro più bonus o poco più.

Il Resto del Carlino in edicola questa mattina però parla chiaro: questo aspetto non intaccherà minimamente quello che è il passaggio del calciatore sotto le Due Torri, potrebbe forse servire qualche giorno in più ma non ci sono dubbi sul fatto che l’operazione verrà formalizzata. Non è complicato nemmeno capire quale posizione dello scacchiere di Mihajlovic andrà a occupare De Silvestri: sarà titolare come laterale destro nella difesa a quattro, con Tomiyasu che scalerà a fare il centrale. I due possono giocare assieme anche in caso di difesa a tre, con il giapponese come terzo di difesa a destra e l’ex Torino come laterale di centrocampo dallo stesso lato.