Mercato – De Silvestri ancora non firma

Continua a tardare l’ufficialità per l’arrivo di Lorenzo De Silvestri al Bologna. L’ex terzino destro del Torino ha già limato gli ultimi dettagli del proprio contratto con la società felsinea, ma la sua firma sui documenti ancora non si veda. Nulla di preoccupante, però: si tratta solamente di un cavillo burocratico.

Il Resto del Carlino in edicola questa mattina ricorda infatti come la diffusione del Coronavirus e il conseguente stop temporaneo ai campionati abbia portato diverse società, come il Torino, a prolungare i contratti in essere dei propri calciatori fino al 31 agosto. E così fino a tale data Lorenzo De Silvestri non si potrà svincolare e non potrà quindi apporre la propria firma sul biennale con opzione per il terzo anno che lo legherà al Bologna. “Mihajlovic si augura invece che il Bologna possa presto aprire le porte di Pinzolo a Lorenzo De Silvestri, sposo promesso che però non ha ancora celebrato il matrimonio”, si legge sul quotidiano.