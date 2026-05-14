Provare a tenere Santi Castro e cedere Thijs Dallinga per fare spazio a un nuovo centravanti. L'idea è ripartire dall'argentino e chiudere il capitolo con l'olandese dopo un biennio negativo e tanti acciacchi. Ovviamente, per la cessione di Thijs servirà anche una offerta convincente
tuttobolognaweb news Mercato – Dallinga in odor di cessione: il Bologna può fare cassa. Due club su di lui
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Mercato – Dallinga in odor di cessione: il Bologna può fare cassa. Due club su di lui
Lione e Valencia su Dallinga: per il Bologna è cedibile