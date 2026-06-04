Mercato – Dalla Turchia: Zenit e Bologna su Felipe Augusto attaccante del Trabzonspor

Domenico Tedesco valuterà la rosa del Bologna dal vivo dal 7 luglio, data del raduno a Casteldebole per test atletici e primi allenamenti, ma nel frattempo le prime mosse di mercato sono già in essere. Con ogni probabilità, uno tra Dallinga e Castro verrà ceduto, forse più il primo dato che Santi è titolarissimo, e così la dirigenza rossoblù sta sondando diversi centravanti sul mercato internazionale e un nome nuovo giunge dalla Turchia, dove si registra l'interessamento per Felipe Augusto, prima punta brasiliana classe 2004 in forza al Trabzonspor. Il club turco sembra intenzionato a dare vita a un paio di plusvalenze in uscita, compresa quella che porta ad Augusto che in stagione ha segnato 13 gol in 32 partite di campionato e che Domenico Tedesco ha incontrato da avversario col Fenerbahce