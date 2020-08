Mercato, cresce la concorrenza per Lyanco

Continua la caccia al difensore centrale sul mercato.

Riccardo Bigon segue alacremente diversi obiettivi, tra cui il più allettante è Lyanco. Il centrale del Torino, che ha già fatto bene in rossoblù in prestito, ha tantissime corteggiatrici internazionali. Il Leeds e lo Sporting Lisbona hanno effettuato dei sondaggi, mentre Cairo non scende dalla richiesta di 15 milioni di euro per il cartellino. In corsa per il giocatore c’è anche il Napoli. Lo riporta il Corriere di Bologna.