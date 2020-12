Mercato – Concorrenza fitta per Cutrone

Se il divorzio a gennaio tra Cutrone e la Fiorentina sembra certo, è ancora un’incognita quale sarà il suo futuro.

L’ex Milan ritornerà al Wolverhampton a gennaio per poi rifare le valigie in prestito. Su Cutrone c’è da tempo l’interesse del Bologna, con la coppia Bigon-Sabatini intenzionata a regalare una nuova punta a Mihajlovic, anche se quello del classe ’98 non è il profilo in cima alle preferenze della dirigenza felsinea, che stanno vagliando altri nomi. Non solo, anche Sampdoria e Napoli, che al momento pare in vantaggio sulle altre pretendenti, stanno sondando il terreno. Nelle ultime ore, come riportato da TuttoMercatoWeb, ci sarebbe pure l’interesse del Benevento, con le Streghe a caccia anche loro di un nuovo numero nove. Solo il mercato ci dirà chi la spunterà.