Concorrenza per Karol Swiderski.

Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com infatti, anche il Parma sarebbe interessato al classe ’97 del Paok Salonicco. I ducali, a caccia anche loro di una punta come il Bologna, avrebbero messo gli occhi sul polacco che nell’ultimo turno non è sceso in campo e che sembra sempre più lontano dalla Grecia. Possibile derby emiliano in vista.