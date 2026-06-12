Mercato – Bournemouth forte su Lucumi. Fino a luglio c’è la clausola

Jhon Lucumi vuole la Premier, e la sta aspettando. La decisione sul suo futuro arriverà dopo il mondiale e dopo il Sunderland l'anno scorso oggi è il Bournemouth a cercare di prelevare le prestazioni del difensore.

Se in Italia Juve e Roma sono tracce, soprattutto in caso di partenza di Bremer e Ndicka, in Premier ci sono maggiori capitali e maggiori investimenti anche in termini di ingaggio. La pista calda è dunque quella che porta al Bournemouth, che avrebbe individuato in Lucumi il sostituto ideale di Marcos Senesi, che uscirà a scadenza di contratto. Attenzione però, fino a metà luglio, come sottolinea il Resto del Carlino, è valida la clausola da 28 milioni di euro sul cartellino di Lucumi.