Mercato Bologna – Su Viery c’è una clausola, ma i debiti del Gremio…

Della situazione ha parlato oggi Tmw, sostenendo dell'esistenza di una clausola rescissoria sul cartellino del centrale verdeoro. La cifra sarebbe altissima, di circa 50 milioni di euro, cioè irraggiungibile, ma i debiti del Gremio nell'ultimo trimestre rendono necessario un incasso anche a cifre più basse. Si parla di debiti di oltre 20 milioni di euro, cifra che il Gremio potrebbe appunto recuperare dalla cessione di Viery, quantificata con un valore di circa 25 milioni di euro. Sul difensore, però, ci sarebbe anche la Fiorentina, ma soprattutto due club ricchi di Premier League come Nottingham e Chelsea.