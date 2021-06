Mercato – Bologna su Gaich, l’alternativa è Cornelius

Se Santander parte arriverà uno tra l'argentino ex Benevento, il danese del Parma e Orsini, talento del Lanus

In caso di partenza di Federico Santander , per il quale si sono mosse alcune società turche, il Bologna cercherà un bomber che possa alternarsi ad Arnautovic . Piace Adolfo Gaich , visto a Benevento nel girone di ritorno.

La società giallorossa non lo riscatterà e la dirigenza felsinea potrebbe impostare la trattativa sulla base di un prestito di uno o due anni, con il riscatto sui 7-8 milioni. Stessa cifra per il quale il Parma dovrà riscattare Andreas Cornelius, anche se il danese non rientra nei piani dei gialloblù e potrebbe far comodo al Bologna, che continua a seguire anche Nicolas Orsini del Lanus, come ammesso dal presidente della società sudamericana. Piace anche Simone Zaza, ma l'ingaggio di due milioni netti a stagione potrebbe frenare la trattativa.