Mercato – Bologna su Cocchi dell’Inter

Oltre a Dion Gallapeni, terzino kosovaro ventunenne che gioca in Polonia, la dirigenza rossoblù starebbe guardando anche in casa Inter, dove c'è il giovane imolese Matteo Cocchi (19 anni). I nerazzurri stanno cercando di prelevare Palestra dall'Atalanta, e il giovane Cocchi potrebbe servire da contropartita tecnica, ma sull'esterno della Dea c'è la Premier e l'affare potrebbe anche saltare. Nel caso in cui l'Inter non arrivasse a dama, il Bologna potrebbe farsi sotto per il giovane mancino che tra l'altro ha fatto le giovanili rossoblù ed è nativo di Imola.