Mercato Bologna: Joao Mario piace alla Fiorentina

Grosso si mette subito all'opera. Si apre la trattativa con il club di Firenze e il terzino portoghese del Bologna
Il nuovo ciclo tattico della Fiorentina ruoterà attorno al 4-3-3, modulo storicamente caro a Grosso che richiederà però un importante rinnovamento sulle corsie laterali, sia in fase difensiva che offensiva.
Proprio per questo, come riporta TMW, il nome in cima alla lista dei desideri per la fascia destra è quello di João Mário. Il laterale portoghese, di proprietà della Juventus e reduce da un prestito semestrale al Bologna, viene considerato il profilo ideale per interpretare le richieste del nuovo allenatore.