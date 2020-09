Mercato – La Nazione, Bologna interessato a Ceccherini

La Nazione di Firenze ha riportato l’interesse dei rossoblù per il difensore Federico Ceccherini in uscita dalla Fiorentina. Sull’ex giocatore del Crotone si è mosso anche il Brescia e alcune squadre estere, su tutte il Fenerbahce. Il difensore della viola preferirebbe rimanere in Italia e potrebbe essere un elemento utile per Mihajlovic.

Al momento, però, non è una pista che risulta calda anche perché il primo obiettivo per la difesa rimane Lyanco nonostante ora gli sforzi siano concentrati sulla punta.