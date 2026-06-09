Mercato Bologna: il Besiktas punta Riccardo Orsolini

Dopo Italiano anche Orsolini? Il Besiktas fa sul serio e il numero 7 del Bologna piace parecchio
Il Besiktas ha deciso di muoversi d'anticipo per pianificare il proprio riscatto in vista del prossimo campionato. Secondo quanto riportato dal portale turco Fanatik.com, il club bianconero si è attivato fin dai primi giorni di maggio seguendo le indicazioni dell'ormai ex allenatore Sergen Yalçın, orientando la propria bussola di mercato direttamente verso la Serie A.
Il nome in cima alla lista dei desideri è quello di Riccardo Orsolini. L'esterno ventinovenne è legato al Bologna da un contratto in scadenza nel 2027, ma questa fase di stallo tra club e giocatore stesso, agli occhi dei vertici del Besiktas, potrebbe complicare la permanenza del giocatore in Emilia e favorire un suo trasferimento in Turchia. Inoltre, l’arrivo di Vincenzo Italiano potrebbe fungere da connessione per il club turco.