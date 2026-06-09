Tutto Bologna Web
I migliori video scelti dal nostro canale

tuttobolognaweb news Mercato Bologna: il Besiktas punta Riccardo Orsolini

mercato

Mercato Bologna: il Besiktas punta Riccardo Orsolini

Mercato Bologna: il Besiktas punta Riccardo Orsolini - immagine 1
Dopo Italiano anche Orsolini? Il Besiktas fa sul serio e il numero 7 del Bologna piace parecchio
Redazione TuttoBolognaWeb

Il Besiktas ha deciso di muoversi d'anticipo per pianificare il proprio riscatto in vista del prossimo campionato. Secondo quanto riportato dal portale turco Fanatik.com, il club bianconero si è attivato fin dai primi giorni di maggio seguendo le indicazioni dell'ormai ex allenatore Sergen Yalçın, orientando la propria bussola di mercato direttamente verso la Serie A.

Il nome in cima alla lista dei desideri è quello di Riccardo Orsolini. L'esterno ventinovenne è legato al Bologna da un contratto in scadenza nel 2027, ma questa fase di stallo tra club e giocatore stesso, agli occhi dei vertici del Besiktas, potrebbe complicare la permanenza del giocatore in Emilia e favorire un suo trasferimento in Turchia. Inoltre, l’arrivo di Vincenzo Italiano potrebbe fungere da connessione per il club turco.

LEGGI ANCHE

Le caratteristiche tecniche e lo stile di gioco di Orsolini, già visionato attentamente dagli scout, sono considerati ideali per la squadra. Mentre si attende che l'esterno italiano prenda una decisione definitiva sul proprio futuro, la dirigenza bianconera sembra ormai intenzionata ad avviare i contatti ufficiali sia con il Bologna che con l'entourage del calciatore.

Leggi anche
Mercato Bologna: Joao Mario piace alla Fiorentina
Mercato – Bologna forte su Koopmeiners jr. L’AZ prova a resistere

© RIPRODUZIONE RISERVATA