Mercato Bologna: il Besiktas punta Riccardo Orsolini

Il Besiktas ha deciso di muoversi d'anticipo per pianificare il proprio riscatto in vista del prossimo campionato. Secondo quanto riportato dal portale turco Fanatik.com , il club bianconero si è attivato fin dai primi giorni di maggio seguendo le indicazioni dell'ormai ex allenatore Sergen Yalçın, orientando la propria bussola di mercato direttamente verso la Serie A .

Il nome in cima alla lista dei desideri è quello di Riccardo Orsolini. L'esterno ventinovenne è legato al Bologna da un contratto in scadenza nel 2027, ma questa fase di stallo tra club e giocatore stesso, agli occhi dei vertici del Besiktas, potrebbe complicare la permanenza del giocatore in Emilia e favorire un suo trasferimento in Turchia. Inoltre, l’arrivo di Vincenzo Italiano potrebbe fungere da connessione per il club turco.