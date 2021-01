Il Bologna pensa a Ernesto Torregrossa.

Secondo quanto riportato dal sito gianlucadimarzio.com, la punta del Brescia è stata sondata per rinforzare il reparto offensivo di Mihajlovic, ma al momento le rondinelle non sembrano voler cedere l’attaccante. Torregrossa quest’anno è sceso in campo 12 volte totalizzando 5 reti e 3 assist.