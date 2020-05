Mercato – Bologna, i soldi ci sono

La ripartenza o meno della Serie A inciderà sul budget di mercato del Bologna.

Ovviamente, se verrà portato a termine il campionato le perdite economiche dei club saranno ridotte e per una proprietà solida come quella del Bologna ci sarà la possibilità di continuare ad investire sul mercato per costruire la ‘squadra da Europa’ che vuole Sinisa Mihajlovic. Lo riporta Stadio, sottolineando le idee strategiche del club: centrale di piede sinistro, terzino destro e attaccante. Il quotidiano è convinto che i soldi per il mercato ci saranno se la Serie A ripartirà, quindi con la possibilità per Sabatini e Bigon di avere maggior margine di manovra. Se invece il campionato non dovesse ripartire le risorse verranno meno. Per quanto riguarda l’attacco, si cerca una sistemazione a Santander per far posto a Favilli che piace sia Bigon che a Sabatini.