Mercato Bologna – I possibili rinforzi in entrata

E' il primo obiettivo del centrocampo ed è un nome valido indipendentemente dal futuro di Remo Freuler. L'Az Alkmaar prova a trattenerlo con un adeguamento dell'ingaggio, ma la voglia del giocatore di sbarcare in Italia è forte e il Bologna ha una chance. Oggi la valutazione sfiora i 20 milioni di euro, ma col passare del mercato, come successe per Jesper Karlsson, potrebbe scendere. Sartori fiuta il colpo.