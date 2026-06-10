E' il primo obiettivo del centrocampo ed è un nome valido indipendentemente dal futuro di Remo Freuler. L'Az Alkmaar prova a trattenerlo con un adeguamento dell'ingaggio, ma la voglia del giocatore di sbarcare in Italia è forte e il Bologna ha una chance. Oggi la valutazione sfiora i 20 milioni di euro, ma col passare del mercato, come successe per Jesper Karlsson, potrebbe scendere. Sartori fiuta il colpo.
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Mercato Bologna – I possibili rinforzi in entrata
Da Koop a Leysen, da Aranda a Mangala: i nomi per il mercato in entrata
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