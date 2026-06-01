Mercato Bologna – Concorrenza Bayer per Mijnans. Piace anche Koopmeiners

Con Domenico Tedesco in dirittura di arrivo nel giro di 48 ore, manca solo la firma sul contratto e l'annuncio, il mercato del Bologna può prendere quota. Sicuramente, alcune idee pre-esistenti verranno mantenute, mentre altre verranno cambiate sulla base delle idee del nuovo tecnico, che al contempo potrebbe rivalutare qualche giocatore presente in rosa. Di certo, uno snodo fondamentale riguarda Remo Freuler, con cui il Bologna riallaccerà i rapporti dopo il mondiale per capire se c'è possibilità di rinnovare il contratto. In ogni caso, si guardano mediani centrali da mezza Europa
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