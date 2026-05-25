Il Bologna forte su Wladimiro Falcone, portiere da anni colonna del Lecce e autore di un'altra stagione di altissimo livello. Il club rossoblù potrebbe optare per qualche cambiamento in porta, con Pessina destinato a giocare in prestito e forse Ravaglia pronto a lasciare il nido di casa.
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Mercato – Bologna avanti per Falcone? Contratto fino al 2029
Il Bologna accelera per Falcone?
Ecco allora che secondo il collega esperto di mercato Nicolò Schira, il Bologna avrebbe messo la freccia per l'estremo difensore classe 1995, proponendo un contratto lungo nei colloqui avuti in queste settimane: "Bologna in testa alla corsa per ingaggiare Wladimiro Falcone dal Lecce. Colloqui positivi. Offerta un contratto fino al 2029".
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