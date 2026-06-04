Mercato – Bologna ancora su Freytes della Fluminense

Sarà una mini rifondazione estiva a Casteldebole. Non solo in panchina, con l'arrivo di Domenico Tedesco, ma anche a livello di rosa tra giocatori vicini alla scadenza e scelte tecniche per migliorare la qualità del Bologna.

Sicuramente, il contratto di Jhon Lucumi in scadenza nel 2027 pone il Bologna nella condizione di dover procedere a una cessione estiva, per evitare un sanguinoso parametro zero, e l'assoluta necessità di trovare un sostituto all'altezza. Resta dunque in piedi la pista che porta a Freytes della Fluminense, giocatore cercato già a gennaio prima che il Bfc virasse poi su Eivind Helland dal Brann. Secondo l'esperto di mercato internazionale Ekrem Konur, il Bologna è rimasto sulle tracce di Freytes e si parla di una possibile offerta di 8 milioni di euro che i rossoblù potrebbero recapitare durante l'estate. La Fluminense non vuole cedere e prenderebbe in considerazione un sacrificio solo a fronte di una valutazione soddisfacente.