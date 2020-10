Mercato Bologna – Al momento no agli svincolati

I quattro mesi di stop di Federico Santander, martedì l’operazione, non dovrebbero portare il Bologna ad operare sul mercato.

Si è parlato insistentemente di Mario Mandzukic come possibile rinforzo dal mercato svincolati, ma da Casteldebole filtra la notizia che molto probabilmente la squadra resterà così com’è fino al mercato di gennaio. Il croato, tra l’altro, chiede ingaggi fuori portata per gli attuali parametri del Bologna. Non solo, lo stesso Sinisa Mihajlovic oggi in conferenza stampa ha affermato che non avrebbe molto senso prendere Mandzukic e aspettare due mesi per fargli ritrovare la forma, quando poi a gennaio riaprirà la campagna acquisti. Anche per il tecnico, prendere tanto per prendere non sarebbe logico: per questo motivo difficilmente il Bologna si rivolgerà ulteriormente al mercato.

m.m.