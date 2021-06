Mercato – Benatia primo nome per Sabatini

Il difensore è gradito, ma i due milioni chiesti per l'ingaggio sono troppi

Il direttore rossoblù sente di avere l'affare in mano e lo svincolo è atteso a breve. Per quanto riguarda il centrale marocchino, Sabatini ha detto che giocatori come lui o De Rossi garantiscono un livello di adrenalina sempre alto per affrontare la partita. Questo fa capire come Benatia sia gradito, ma i due milioni di ingaggio richiesti sono troppi. In ogni caso oltre a Bonifazi, per il quale mancano solo le firme, c'è l'intenzione di aggiungere un nuovo tassello con Mihajlovic che ha chiesto Lyanco o Kolarov ma si valuta di fare un investimento su un giovane come Theate o Zappa che crei valore e potenziali future plusvalenze.