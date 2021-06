Mercato – Arrivano le firme per Bonifazi e Van Hooijdonk

Oggi visite mediche e domani firma per il centrale ex Torino

Bonifazi l'anno scorso ha giocato all'Udinese, ma è già stato allenato da Mihajlovic quando vestiva la maglia del Torino. Oggi, invece, dovrebbe essere giorno di firma per l'olandese Van Hooijdonk che ha concluso le visite e avrà un contratto quadriennale da 400mila euro a stagione. Intanto il Bologna lavora su Bardi, per completare lo scambio di prestiti che porterà Ravaglia in prestito a Frosinone. Il portiere di scuola Inter, in scadenza di contratto tra un anno, vorrebbe la garanzia di un biennale. Infine El Kaouakibi, eletto miglior terzino destro dell'ultima serie C con il Sudtirol, non andrà al Frosinone ma sarà girato in prestito al Pordenone perché è pronto a garantirgli una maglia da titolare.