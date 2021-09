Mercato – Arnautovic considerato tra i 5 top acquisti della A

Il sondaggio di Tmw premia il binomio Arnautovic-Bologna

Tmw ha proposto un sondaggio in cui votare il più importante colpo in Serie A tra gli acquisti più impattanti di questa sessione di mercato. Marko Arnautovic si è preso la top five. L'operazione più importante, per i votanti, è stata quella che ha portato Tammy Abraham alla Roma con il 30% dei voti, seguono Joaquin Correa all'Inter e Olivier Giroud al Milan con l'11%, terzo Zaccagni alla Lazio con il 7%, poi Nico Gonzalez alla Fiorentina con il 6% e quinto Marko Arnautovic al Bologna con il 5% dei votanti.